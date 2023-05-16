Злочинці орудували в Одесі з 2020 року, з'ясували правоохоронці.

В Одесі шахраї-"спадкоємці" привласнили нерухомість на мільйони гривень, до масштабної схеми причетні співробітники суду.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, наразі викрито та повідомлено про підозру організатору та чотирьом членам злочинної групи. Їм інкримінують шахрайство та фальсифікацію документів (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, злочинці орудували у місті з 2020 року. Зокрема, присвоювала квартири одиноких померлих людей, що мешкали у Суворовському районі Одеси. Також підозрювані "прибирали до рук" нежитлові приміщеннями, які є власністю держави.

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"Організатор шахрайської групи підшукував квартири, право власності на які тривалий час не реєструвалось в Держреєстрі. Також він формував базу анкетних даних власників жилої нерухомості, її місцезнаходження, площу та технічний стан", - розповіли у прес-службі.

Схема полягала у тому, що зловмисники мали в своєму розпорядженні підроблені рішення суду про визнання права власності на цю нерухомість. Документи були складені на підконтрольних злочинцям осіб. На підставі цих фальсифікованих "паперів" квартири та інше реєстрували в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

"У подальшому, така нерухомість збувалась вже добросовісним покупцям", - розповіли у прес-службі.

Наразі відомо, що протягом 2020-2022 років спільники заволоділи щонайменше 7 об’єктами нерухомості в Одесі на майже 13 млн гривень. Зараз квартири та інші приміщення арештовані.

Проведено чотири десятки обшуків за місцями мешкання фігурантів, в офісах нотаріусів, регістраторів та в одному з райсудів міста. Вилучено правовстановлюючі документи на об’єкти нерухомості, печатку райсуду, що використовувалась для підроблення рішень, документи зі зразками підписів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнову документацію тощо.

Як уточнили в обласному управлінні СБУ, серед учасників схеми - посадовці районного суду. "Зловмисники привласнили державне майно вартістю понад 9,7 млн гривень, приватне - майже на 3 млн гривень. Для проведення оборудки вони використовували корупційні зв’язки у відповідних державних установах", - розповіли в управлінні.

Як зазначається, серед вилученого - ключі від декількох привласнених квартир. Також отримано прямі докази підроблення рішення суду, за яким ділками привласнено майно.

За даними регіонального главку Національної поліції, організатор цієї масштабної афери - 42-річний одесит, якого 11 травня затримали разом із його спільниками.

Проводяться заходи для встановлення повного кола потерпілих та інших осіб, які могли бути задіяні у шахрайській схемі.

У правоохоронних органах УНІАН уточнили, що обшуки проведено у Суворовському райсуду міста. За попередніми даними, до афери причетні не судді, а інші співробітники установи, які мають доступ до печатки тощо.

Цікаві новини Одеси - сьогодні це варто знати

15 травня повідомлялося, що у місті трапився скандал нібито з військкомами. Чоловік, який перебував за кермом, під час жвавого руху на вул. Грушевській погрожував іншим водіям повістками.

Чоловік прокричав до водія автівки, яка їхала в одному з ним напрямку, що він його "по*ую", і завтра буде у військкоматі. Зловмисник був у формі Збройних сил України, але поки невідомо, чи справді він є працівником військкомату.

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