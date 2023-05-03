Зловмисники "зливали" дані своєму знайомому громадянину РФ.

В Одесі комунальник з приятелем збирав дані про колони Збройних сил України, які йшли на передову.

Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, фігурант - проросійськи налаштований житель села Крижанівка та його товариш. Встановлено, що вони збирали інформацію про переміщення, рух та розташування колони військової техніки ЗСУ, яка рухалась із Одеси на фронт.

"Ці дані приятелі надсилали через месенджер свому знайомому - громадянину Росії. Відправляючи відеозапис військової техніки, чоловіки добре усвідомлювали, що ця інформація буде використана ворогом на шкоду державній безпеці України", - додали у прес-службі.

Відео дня

Наразі обидва обвинувачених перебувають під вартою, а до суду направлено обвинувальний акт за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними УСБУ в Одеській області, фахівці якого розслідували справу, обох фігурантів - інформаторів російських спецслужб - затримано в березні цього року в Одесі.

"Зловмисники збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед їх цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ", - розповіли у спецслужбі.

Ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, один із них - працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси".

Встановлено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до співпраці. У поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих. Розвіддані приятелі передавали у вигляді електронних фото- та відеофайлів з описом прилеглої місцевості.

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3 травня у поліції повідомили, що було викрито 46-річну мешканку Одеси, яка у соціальних мережах просувала антиукраїнські наративи. Жінка закликала заради возз'єднання з Росією терпіти бомбардування окупантів.

Правоохоронці дізналися, що у додатку TikTok зловмисниця під час прямого ефіру заявила про любов до РФ і стверджувала, що чекає на російського диктатора Володимира Путіна.

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