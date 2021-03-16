Наразі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

Вчителька фізкультури тернопільської гімназії імені Івана Франка, перебуваючи в нетверезому стані на уроці, побила семикласника.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на тернопільське видання te.20minut.ua.

Ймовірною причиною такої поведінки стало те, що один з учнів нібито сказав вчительці щось образливе.

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"Вчителька фізкультури прийшла в школу напідпитку. Якийсь малий їй щось сказав, вона почала кричати, закрила спортзал зсередини і почала того хлопця бити головою об стіну. Діти підняли крик. Збіглися вчителі, дирекція і т.д. Виламували двері", - сказала одна із родичів учнів, котрі навчаються у цій гімназії.

Що кажуть у гімназії

Директор гімназії Анатолій Крижанівський у коментарі ТСН.ua інформацію про інцидент підтвердив, проте пообіцяв усі деталі повідомити згодом.

"Так, це дійсно мало місце. Для нас, як для педагогічного колективу це неприпустима подія. Ця вчителька від сьогодні у нас більше не працює", - сказав Анатолій Крижанівський.

Реакція поліції

Речник Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета повідомив про те, що наразі правоохоронці встановлюють офіційні деталі події.

"На місце події поліції не викликали. Директор цієї гімназії нам повідомив, що інцидент трапився у п'ятницю, 12 березня, і в навчальному закладі самостійно все вирішили. Але цей факт мав місце, усі деталі ми будемо зараз усе встановлювати", - пояснив він.

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Автор: Юрій Годован