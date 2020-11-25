На щастя, подія сталася вночі, ніхто з людей не постраждав.

На Волині в Горохівському психоневрологічному інтернаті обвалилася двометрова стіна.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, НП сталася вночі, коли понад сотня підопічних спали. Спочатку працівники почули гуркіт, побігли дивитися, що сталося: стіна вже обвалилася на підлогу. Сталось це у санвузлі, де у той час було порожньо, тож ніхто не постраждав. Про всяк випадок людей евакуювали з кімнат.

За словами працівників інтернату, будинку вже 70 років, він в аварійному стані та потребує капітального ремонту.

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Автор: УНІАН