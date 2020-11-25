На Волині в Горохівському психоневрологічному інтернаті обвалилася двометрова стіна.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожУ київському ТЦ ліфт впав з шестиметрової висоти: пасажир загинув
Як зазначається, НП сталася вночі, коли понад сотня підопічних спали. Спочатку працівники почули гуркіт, побігли дивитися, що сталося: стіна вже обвалилася на підлогу. Сталось це у санвузлі, де у той час було порожньо, тож ніхто не постраждав. Про всяк випадок людей евакуювали з кімнат.
За словами працівників інтернату, будинку вже 70 років, він в аварійному стані та потребує капітального ремонту.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- З'явилося шокуюче відео зсередини будинку на Позняках у перші хвилини після вибуху
- У Дніпрі сталося руйнування приватного житлового будинку, постраждав господар (відео)
- У Харкові на ринку обвалився асфальт (відео)
- У Дніпропетровській області однорічна дитина провалилася у вигрібну яму (відео)
- У Харкові молодик розніс двері будівлі облради з криками "Аллах Акбар" (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram