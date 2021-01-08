Матір дітей з травмами госпіталізували до реанімації.

На Закарпатті затримано чоловіка, причетного до умисного вбивства двох малолітніх дітей своєї співмешканки.

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Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, ввечері 6 січня до правоохоронців надійшов виклик про злочин, вчинений в одному із розважальних закладів Тячева.

На місці події поліцейські встановили, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, розпочав сварку зі своєю 35-річною співмешканкою. Разом із жінкою в закладі було двоє її малолітніх дітей – 9-річна дочка та дворічний син.

«В ході сварки 30-річний зловмисник заподіяв жінці та дітям тілесні ушкодження. Від отриманих травм малолітні померли на місці події. З тяжкими тілесними ушкодженнями до лікарні доставлена і сама 35-річна матір дітей», - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції затримали 30-річного жителя смт Буштино. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх дітей, яке вчинене з особливою жорстокістю (п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та в замаху на умисне вбивство своєї співмешканки (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ). Поліцейські клопотатимуть в суді про безальтернативне взяття підозрюваного під варту.

За скоєне затриманому загрожує довічне ув’язнення.

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Автор: Світлана Макринська