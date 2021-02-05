У затриманих вилучили автоматичну зброю. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Києві заарештували двох чоловіків, які ввечері 1 лютого обстріляли автомобіль на столичній Оболоні.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, чоловіки на своєму автомобілі Skoda Rapid приїхали на автостоянку гіпермаркету на проспекті Степана Бандери. Вони підійшли до іншого авто Toyota Camry, шість разів вистрілили у водійські дверцята і втекли з місця злочину.

Читайте такожВідрізав ніс та геніталії: на Миколаївщині син понівечив батька та обстріляв копів (фото)Підозрюваних 31-річного та 35-річного жителів Київської області затримали наступного дня в Голосіївському районі столиці. Виявилося, що вони знайомі з власником пошкодженого автомобіля.

Під час обшуку в авто затриманих правоохоронці знайшли автоматичну зброю, з якої, ймовірно, чоловіки й обстріляли авто свого знайомого.

За клопотанням місцевої прокуратури Оболонський районний суд Києва обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 181 тис. грн кожному. Досудове розслідування триває, призначено низку експертиз та встановлюються мотиви вчинення злочину.

Чоловікам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Інна Андаліцька