Розбір завалів триває.

З 1 березня з-під завалів Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА) на вулиці Сумській дістали тіла вже 24 загиблих.

Про це 23 березня розповів речник Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко, повідомляє "Суспільне".

Рятувальники продовжують розбирати завали. Інформації щодо остаточної кількості загиблих ще немає, оскільки роботи тривають.

Обстріл Харківській ОДА: що сталося

Як повідомляв УНІАН, вранці 1 березня під ракетний обстріл росіян потрапив харківський Майдан Свободи - одна з найбільших площ в Європі, де розташовано, зокрема, Харківську обласну державну адміністрацію.

У перший день рятувальники казали про сімох загиблих, згодом - про 10 жертв.

Серед загиблих не лише люди всередині будівлі, а й ті, хто перебував біля адміністрації.

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