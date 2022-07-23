Окупанти обстріляли кілька громад на Сумщині.

Сьогодні вранці росіяни завдали ударів по Сумщині. Зокрема, вибухи сталися у місті Шостка. Вже відомо, що є поранені.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Після 9 ранку у Шостці пролунав вибух. Є поранені. Усі подробиці згодом", - написав Живицький.

За його словами, ніч в області, попри тривоги, була тихою, але на ранок багато громад зазнали обстрілів з боку росіян.

Зокрема, у Юнаківській громаді зафіксовано близько 20 приходів з артилерії після 6 ранку, у Миропільській о 6:30 почався мінометний обстріл, 10 приходів; у Білопільській громаді 7 ранку було 2 приходи з гранатомету. Також після 7 ранку був мінометний обстріл по околицях одного із населених пунктів Хотінської громади.

Оновлення 12:09. Пізніше стало відомо, що ранковий вибух у Шостці не пов'язаний з воєнними діями.

Про це у Facebook повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ранковий вибух у Шостці не пов'язаний з воєнними діями. Є травмовані люди, співробітники одного з підприємств міста, ситуація під контролем",- повідомив він.

Також Живицький попередив, що у Сумській громаді протягом години буде чутно вибухи, працюватимуть вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій - знищення боєприпасів.

Нагадаємо, сьогодні вранці по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Прильоти зафіксовані у багатьох містах. Зокрема, ворог випустив по Миколаєву шість ракет С-300. Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих.

Також в ніч на 23 липня російські окупанти продовжили завдавати ударів по Харківщині. За даними екстреної медичної допомоги, є 1 постраждалий, стан - легкий. Попередньо - окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок, офісні приміщення.

Також ворог завдав ударів по двох районах Дніпропетровщини та околицях Кропивницького. Унаслідок ракетного удару по Кропивницькому району загинули троє людей, серед них військовослужбовець та двоє працівників відомчої охорони.

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