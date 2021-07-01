Раніше ґвалтівник вже відбував покарання за вбивство тещі.

В Одесі судитимуть чоловіка, який систематично ґвалтував дружину й двох дочок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, до суду направлено обвинувальний акт стосовно 48-річного жителя Суворовського району міста.

Одеситу закидають загрозу вбивством, заподіяння тілесних ушкоджень, зґвалтування своїх родичок – подружжя та спільних дочок, одна з яких – неповнолітня (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 152, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 122, ст. 386 КК України).

Слідством встановлено, що протягом 2015-2021 років зловмисник ґвалтував та бив свою дружину та дочок, а також погрожував, що вб'є їх.

У відомстві додали, що погрози вбивством постраждалі сприйняли реально, оскільки чоловік вже відбував покарання за вбивство тещі, яку забив до смерті.

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На даний час за клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Одесі затримано чоловіка, який систематично ґвалтував дружину і двох своїх дочок. Про знущання над сім'єю в правоохоронні органи повідомили сторонні люди. Жертви насильства настільки були залякані неодноразово судимим за тяжкі злочини правопорушником (за вбивство і грабіж), що мовчали про знущання кілька років.

За даними поліції, старшу дочку він вперше згвалтував, коли їй було 16 років, а молодшу – в 13-річному віці. У момент затримання підозрюваного молодшій дівчинці було 15 років.

За словами дочок, вони не наважувалися розповісти про те, що відбувається своєї матері, тому що дуже боялися батька. Одна з потерпілих хотіла вчинити самогубство.

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Автор: Лариса Козова