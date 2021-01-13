В селі Івано-Франкове у Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинули дві людини, в тому числі 5-річна дитина.
Читайте такожНазвано причину загадкової смерті трьох військових на ЖитомирщиніПро це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА на сторінці у Facebook.
«Отруєння чадним газом. 12 січня, близько 18:00 в селі Івано-Франкове Яворівського району, в приватному будинку по вул. Лелехівська, внаслідок отруєння, ймовірно, чадним газом, загинули дві особи, у тому числі одна дитина 2016 року народження», - йдеться в повідомленні.
Вказується, що будинок не газифікований, обігрівався тільки пічним опаленням. Обставини події встановлюються.
Вас також можуть зацікавити новини
- В Харкові у школі знайшли колби з хімічною зброєю
- На Дніпропетровщині дитина отруїлася листям "грошового дерева"
- У Києві під час пожежі чоловік викинувся з вікна (відео)
- Школяр у Кривому Розі потрапив до реанімації з наркотичним отруєнням
- У Києві горів психоневрологічний диспансер, пацієнти ховались під ліжками (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram