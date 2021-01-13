Обставини події встановлюються.

В селі Івано-Франкове у Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинули дві людини, в тому числі 5-річна дитина.

Читайте такожНазвано причину загадкової смерті трьох військових на ЖитомирщиніПро це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА на сторінці у Facebook.

«Отруєння чадним газом. 12 січня, близько 18:00 в селі Івано-Франкове Яворівського району, в приватному будинку по вул. Лелехівська, внаслідок отруєння, ймовірно, чадним газом, загинули дві особи, у тому числі одна дитина 2016 року народження», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що будинок не газифікований, обігрівався тільки пічним опаленням. Обставини події встановлюються.

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Автор: Костянтин Гончаров