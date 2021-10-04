У 30-річного Володимира Савона травма обличчя, голови та струс головного мозку.

Один з поліцейських, побитих у Чернігівському супермаркеті на вихідних, знаходиться в задовільному стані. Він у Чернігівській обласній лікарні.

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на медичного директора з лікувально-діагностичної роботи медзакладу Валерія Чобітько.

30-річного Володимира Савона лікують у нейрохірургічному відділенні - у нього травма обличчя, голови та струс головного мозку.

Вбивство поліцейського в Чернігові: всі подробиці

Раніше стало відомо, що в ніч проти 2 жовтня біля одного з супермаркетів Чернігова група молодиків людей побила двох поліцейських, які перебували у відпустці та в цивільному одязі.

В результаті Савон опинився в лікарні, а травми 30-річного капітана Артура Єрохіна виявилися несумісними з життям. У нього залишилися дружина і двоє маленьких дітей.

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Розпочато провадження за п.12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), яке передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

За відомостями журналістів, причиною нападу на копів стало зауваження, зроблене молодим людям у супермаркеті.

Автор: Станіслав Кожемякін