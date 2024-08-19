"Драгер" показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові водія у майже 10 разів.

У Чернівецькій області затримали нетверезого священника, який за кермом вантажівки КАМАЗ врізався у стовп та чинив опір правоохоронцям. Про це повідомляє поліція області.

Зазначається, що 18 серпня у с. Мольниця водій вантажівки зіткнувся з дорожнім стовпом та втік з місця пригоди на цьому ж транспортному засобі. Правоохоронці виявили та зупинили автомобіль на одному із автошляхів області.

"Під час спілкування із 42-річним кермувальником поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест на місці. Результат алкотестеру "Драгер" показав 1,94 проміле, що перевищує допустиму норму алкоголю в крові у майже 10 разів", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві поінформували, що під час складання адміністративних матеріалів водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції: завдав тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. Поліцейську госпіталізовано.

Правоохоронці не допустили заволодіння зброєю та затримали чоловіка. Відносно водія складено адміністративний протокол за статтею 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

В Одесі священик-адвоката вимагав гроші у настоятеля храму

На Одещині затримали священника з ліцензією адвоката за підозрою у вимаганні грошей з настоятеля храму, який у липні збив пішохода.

Для свого захисту у суді фігурант обрав знайомого священника, який мав ліцензію адвоката. Той повідомив, що за 3 тис. доларів "розв'яже питання" з правоохоронцями щодо закриття кримінального провадження. У разі несплати він погрожував настоятелю реальним терміном відбування покарання за ДТП.

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