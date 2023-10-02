Трагедія в Києві трапилася на території Дніпровського району.

У Дніпровському районі Києва знайшли мертвими брата й сестру, імовірно, вони розбилися внаслідок падіння з балкону, розташованого на 24 поверсі будинку.

Тіла знайшли перехожі на вул. Микільсько-Слобідська. Правоохоронці дізналися про трагічний інцидент у понеділок, 2 жовтня, близько 12:00, повідомила поліція Києва на своїй сторінці у Facebook.

"Від отриманих травм потерпілі загинули на місці. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, аби встановити всі обставини події", - зазначається у повідомленні.

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За попередніми відомостями поліцейських, жертви - хлопець, 2005 року народження, та дівчина, 2006 р.н. Правоохоронці з'ясовують деталі загибелі молодих людей.

Цікаві новини Києва - сьогодні це точно варто прочитати й знати

В Службі безпеки України повідомили, що у столиці затримали агента російської спецслужби - 49-річного київського підприємця, який мав вступити в школу "Армії дронів", щоб шпигувати за нашими захисниками.

Зловмисника затримали у той час, коли він у Києві фотографував одну з військових частин. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

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