На кадрах з місця події видно, що саме служитель церкви спровокував конфлікт.

У селищі Слобожанський, що під Дніпром, піп УПЦ Московського патріархату з кулаками накинувся на двох чоловіків, які відмовилися налити йому пива.

Як повідомляє Telegram-канал "Днепр Оперативный", про інцидент розповіли опоненти священника. Вони ж і додали відео бійки.

За версією чоловіків, дорогою з магазину вони зайшли до церкви. Там до них підійшов священник з дивною пропозицією.

Відео дня

"На території храму до нас підійшов батюшка і запропонував випити з ним наше пиво, ми відмовили. Він уже був під градусом. Після чого він нас послав на х*й, а потім ще вирішив потренуватися в кулачному бою, але ми не підтримали цю витівку", - розповів один з чоловіків.

На кадрах видно, що чоловіки з кількома пляшками пива поверталися додому з храму, але обурений священник наздогнав їх, на ходу скинув рясу та розпочав бійку.

Пастор з Дніпра Олег Лебединський у Facebook зауважив, що піп на відео - Сергій Резніков. Ба більше, він займає одну з високий посад в єпархії.

"Увага! Він - цілий керівник єпархіального відділу освіти Дніпропетровської єпархії московської церкви в Україні. Освіта, Карл", - зазначив Лебединський.

"Зашквари" священників УПЦ МП

На початку грудня РНБО ухвалила рішення доручити Кабінету Міністрів до лютого підготувати та внести на розгляд парламенту законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій.

Відтоді СБУ провела десятки обшуків у храмах УПЦ МП, а московські попи продовжують провокувати скандали. Як повідомляв УНІАН, священник Московського патріархату влаштував бійку на похоронах загиблого бійця. Водночас на Київщині священник Московського патріархату погрожував селищному голові, бо громада проголосувала за перехід до ПЦУ.

А кількома місяцями раніше у Лимані на Донеччині викрили сім'ю священника-колаборанта. Чоловік благословляв окупантів, а його дружина зустрічала їх з хлібом-сіллю.

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