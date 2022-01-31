Осколки пошкодили йому вену. Чоловік намагався самотужки надати собі медичну допомогу, однак втратив свідомість і помер.

Житель Білої Церкви помер від кровотечі, коли розбив банку з огірками.

Як розповіли в поліції Київської області, нещасний випадок трапився 29 січня. Близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що місцева жінка знайшла у квартирі мертвого сусіда.

На місце приїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі, які констатували смерть чоловіка. З'ясувалося, що він помер, коли після травми намагався самотужки надати собі медичну допомогу, однак втратив свідомість і стік кров'ю.

"За попередніми даними, 42-річний чоловік, перебуваючи на кухні, розбивав м'ясо кухонним молотком. Поруч була скляна банка, яка впала та пошкодила йому вену. Внаслідок цього чоловік втратив велику кількість крові та помер", - повідомили правоохоронці.

Читайте такожЧому вибухають банки і що можна зробити з огірками, які вибухнулиЗа фактом смерті чоловіка слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, адже за невстановлення явної природної причини смерті, а також у випадку насильницької причини смерті досудове розслідування за цією кваліфікацією є обов'язковим.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дрогобичі підліток зачепився за паркан і стік кров'ю в очікуванні медиків. Його друзі кажуть, що дзвонили на "103", "102" та "101", але там не відповідали.

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