У передмісті Одеси при зіткненні автомобілів постраждали п'ятеро осіб, серед яких військовослужбовці.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася сьогодні на трасі Одеса-Южний, біля селища Крижанівка.
Попередньо встановлено, що водій Lexus, який разом з колегою прямував у бік Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen, в якому перебували троє військовослужбовців.
Всіх, хто перебував в автівках, забрала швидка допомога. Пасажирка Lexus, 1967 року народження, у важкому стані. Чоловіки, 1965, 1976, 1996 і 1994 р.н., дістали менш значні травми.
На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
За словами очевидців, в автомобілі Lexus перебували співробітники розташованого неподалік котеджного містечка "Зелений мис". Під час удару жінку викинуло з іномарки на проїжджу частину.
Як раніше повідомляв УНІАН, на трасі "Київ – Чоп" біля Львова внаслідок зіткнення п’ятьох автомобілів загинула людина. За відомостями поліції, на трасі зіткнулися Volkswagen Passat, вантажівка DAF, Renault Master, Peugeot Boxer та Skoda Octavia. Водій Volkswagen загинув на місці.