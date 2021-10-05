Постраждала жінка знаходиться у важкому стані.

У передмісті Одеси при зіткненні автомобілів постраждали п'ятеро осіб, серед яких військовослужбовці.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася сьогодні на трасі Одеса-Южний, біля селища Крижанівка.

Попередньо встановлено, що водій Lexus, який разом з колегою прямував у бік Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen, в якому перебували троє військовослужбовців.

Всіх, хто перебував в автівках, забрала швидка допомога. Пасажирка Lexus, 1967 року народження, у важкому стані. Чоловіки, 1965, 1976, 1996 і 1994 р.н., дістали менш значні травми.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За словами очевидців, в автомобілі Lexus перебували співробітники розташованого неподалік котеджного містечка "Зелений мис". Під час удару жінку викинуло з іномарки на проїжджу частину.

Як раніше повідомляв УНІАН, на трасі "Київ – Чоп" біля Львова внаслідок зіткнення п’ятьох автомобілів загинула людина. За відомостями поліції, на трасі зіткнулися Volkswagen Passat, вантажівка DAF, Renault Master, Peugeot Boxer та Skoda Octavia. Водій Volkswagen загинув на місці.

Автор: Лариса Козова