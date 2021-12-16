Неповнолітні курили на камеру, слухали російськомовну музику і матюкалися, прогулюючись цвинтарем.

В Одесі група неповнолітніх оскандалилась після зйомок на кладовищі. Підлітки вирішили гучно провести вечір біля могил і зафільмували це на камеру.

Відео з дітьми потрапило у мережу й викликало осуд користувачів.

На відзняті одним з підлітків кадри потрапив гурт школярів віком 14-16 років. Автор ролика відкрито заявив, що йде з друзями на кладовище. Хтось з-за спини оператора гукнув: "Це твій день".

Неповнолітні курили на камеру, слухали російськомовну музику і матюкалися, прогулюючись цвинтарем.

Кульмінацією розваг став "похід у туалет" на пам’ятники померлого подружжя, про що компанія прозвітувала у соцмережі.

"… , вибачте, що посц*** на вас", – підписали підлітки фото з оскверненою могилою.

Як писав УНІАН, львівським правоохоронцям вдалося затримати двох чоловіків, які залишили напис "За Степана Бендера", імовірно сплутавши "Бендера" з прізвищем Бандери, на Личаківському кладовищі поряд з могилами польських військових.

8 грудня умісті Первомайськ Миколаївської області, де нещодавно відмовили мовному омбудсмену в перейменуванні міста, невідомі пошкодили пам’ятник Героям Небесної сотні та воїнам АТО.

Крім того, у Тернополі поліцейські встановлюють зловмисника, котрий облив червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова