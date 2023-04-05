У Держприкордонслужбі заявили, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну спроби незаконного переміщення товарів на деякий час припинились взагалі.

Спроб контрабанди через державний кордон України наразі значно менше, ніж їх було до повномасштабного вторгнення РФ, до 24 лютого 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу щодо оперативної ситуації на кордонах та пунктах пропуску.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну спроби незаконного переміщення товарів через держкордон на деякий час припинились взагалі.

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"Після повномасштабного вторгнення Росії ми почали фіксувати значне зменшення спроб незаконного переміщення товарів через кордон. Фактично були відсутні спроби порушників переправити товари як по зеленій ділянці кордону, так і через пункти пропуску. Але в подальшому, коли стала більш-менш зрозумілою ситуація, окремі випадки спочатку з’явились на зеленій ділянці кордону – переміщення тютюнових виробів до країн Європи, ну а в подальшому, особливо останнім часом, фіксуємо спроби переміщення товарів через пункти пропуску", - зазначив Демченко.

За його словами, в першу чергу, фіксується незаконне переміщення тютюнових виробів до країн Європи, а до України – товарів широкого вжитку, в тому числі одягу.

"Але ті показники, що є на даний момент щодо затримання і спроб переміщення незаконно товарів, вони значно менші, ніж ті, що були до повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - підкреслив Демченко.

Приклади контрабанди упродовж повномасштабної війни

У липні минулого року прикордонники зупинили незвичного персонажа, котрий перевозив контрабанду з України. Ним виявився кінь, на якому знайшли велику партію цигарок.

Окрім цього були зафіксовані ще дві спроби контрабанди цигарок. У листопаді прикордонники на Закарпатті затримали автобус з нелегальним товаром на суму шість мільйонів гривень, а через місяць в Одесі працівники ДПСУ виявили партію цигарок для контрабанди на вдвічі більшу суму – 12 млн грн..

Наприкінці березня цього року у Румунії виявили вантажівку з Одеси, у котрій серед солодощів заховали чотири мільйони цигарок.

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