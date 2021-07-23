У Вашингтоні сталася стрілянина біля Білого дому. Чоловік відкрив вогонь біля ресторану в жвавому районі міста. В результаті двоє людей постраждали.
Про те, що трапилося, в Twitter повідомила прес-служба Департаменту поліції Вашингтона.
Так, дві людини отримали поранення в результаті перестрілки в жвавому районі Вашингтона, за два кілометри від Білого дому. Злочинець поки ще залишається на волі, його шукає поліція.
Постраждалих відправили до лікарень. Свідки стрілянини пишуть в соціальних мережах про те, що вони чули близько 20-30 пострілів.
Читайте такожНа Херсонщині 20-річний хлопець стрибнув з катамарана і зламав шию на очах у мамиДепартамент поліції Вашингтона уточнив, що інцидент стався на перехресті вулиць 14 і Ріггс.
Зараз поліція розшукує чоловіка в жовтому або лаймовому светрі на чорному автомобілі з місцевими номерами.
Раніше УНІАН вже повідомляв про іншу стрілянину, яка сталася в Харкові. Там школяр відкрив вогонь прямо на дитячому майданчику, є постраждалі.
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