Чоловік влаштував перестрілку біля ресторану, неподалік від офіційної резиденції президента США.

У Вашингтоні сталася стрілянина біля Білого дому. Чоловік відкрив вогонь біля ресторану в жвавому районі міста. В результаті двоє людей постраждали.

Про те, що трапилося, в Twitter повідомила прес-служба Департаменту поліції Вашингтона.

Так, дві людини отримали поранення в результаті перестрілки в жвавому районі Вашингтона, за два кілометри від Білого дому. Злочинець поки ще залишається на волі, його шукає поліція.

Постраждалих відправили до лікарень. Свідки стрілянини пишуть в соціальних мережах про те, що вони чули близько 20-30 пострілів.

Читайте такожНа Херсонщині 20-річний хлопець стрибнув з катамарана і зламав шию на очах у мамиДепартамент поліції Вашингтона уточнив, що інцидент стався на перехресті вулиць 14 і Ріггс.

Зараз поліція розшукує чоловіка в жовтому або лаймовому светрі на чорному автомобілі з місцевими номерами.

Раніше УНІАН вже повідомляв про іншу стрілянину, яка сталася в Харкові. Там школяр відкрив вогонь прямо на дитячому майданчику, є постраждалі.

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Автор: Поліна Кузенко