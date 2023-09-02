Заміжня українка ошукала закоханого чоловіка на 85 тисяч гривень. Саме таку суму він перерахував за побачення, яке так і не відбулося.
Як повідомили у поліції Тернопільської області, до Чортківського райвідділку звернувся обурений чоловік. Він повідомив, що заплатив за побачення з дівчиною із сайту знайомств, але та його проігнорувала.
Аферистка обіцяла йому сходити на побачення, але не безкоштовно. Житель Львівщини перерахував незнайомці 85 тисяч гривень.
З'ясувалося, що 19-річна дівчина обманула чоловіка. Вона спілкувалася із ним під вигаданим іменем, а в акаунті опублікувала чужі світлини. Крім того, дівчина не розповіла своєму залицяльнику, що вже заміжня.
Наразі поліція відкрила провадження за 1 статті 190 ККУ - шахрайство. Слідство триває.
Шахрайство в Україні
Раніше На Київщині правоохоронці схопили шахрайку, що видурювала гроші у родичів полонених, обіцяючи посприяти у визволенні людей з Росії.
Мешканка Київської області, 1988 року народження, розповідала знайомим про те, що буцімто займається обміном військовополонених. Коли до неї звернулася жінка, чиї рідні якраз перебувають в полоні, зловмисниця зголосилася "допомогти", але затребувала за свої "послуги" майже 150 тисяч гривень.