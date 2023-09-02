Парочка познайомилася на сайті знайомств, але дівчина погоджувалася на зустріч тільки за гроші.

Заміжня українка ошукала закоханого чоловіка на 85 тисяч гривень. Саме таку суму він перерахував за побачення, яке так і не відбулося.

Як повідомили у поліції Тернопільської області, до Чортківського райвідділку звернувся обурений чоловік. Він повідомив, що заплатив за побачення з дівчиною із сайту знайомств, але та його проігнорувала.

Аферистка обіцяла йому сходити на побачення, але не безкоштовно. Житель Львівщини перерахував незнайомці 85 тисяч гривень.

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З'ясувалося, що 19-річна дівчина обманула чоловіка. Вона спілкувалася із ним під вигаданим іменем, а в акаунті опублікувала чужі світлини. Крім того, дівчина не розповіла своєму залицяльнику, що вже заміжня.

Наразі поліція відкрила провадження за 1 статті 190 ККУ - шахрайство. Слідство триває.

Шахрайство в Україні

Раніше На Київщині правоохоронці схопили шахрайку, що видурювала гроші у родичів полонених, обіцяючи посприяти у визволенні людей з Росії.

Мешканка Київської області, 1988 року народження, розповідала знайомим про те, що буцімто займається обміном військовополонених. Коли до неї звернулася жінка, чиї рідні якраз перебувають в полоні, зловмисниця зголосилася "допомогти", але затребувала за свої "послуги" майже 150 тисяч гривень.

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