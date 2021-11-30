Моторіна померла у медсанчастині СІЗО, повідомили у прокуратурі.

У СІЗО Полтави вчора ввечері померла 19-річна Вероніка Моторіна, яку засудили до 15 років в'язниці за вбивство інструктора у тирі.

Данні про це УНІАН підтвердила прес-секретар Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук.

"Вона померла у медсанчастині СІЗО. Зараз все з’ясовуємо", – заявила прес-секретар.

За інформацією джерел УНІАН у правоохоронних органах, причиною смерті стала епілепсія.

Читайте також"Не хотіла, щоб помер": дівчина розповіла про постріл у співробітника тиру в ПолтавіНагадаємо, 7 лютого 2020 року у Полтаві 18-річна жителька Дніпра Вероніка Моторіна у місцевому тирі з вогнепальної зброї смертельно поранила 64-річного інструктора.

28 вересня 2021 року Октябрський райсуд Полтави визнав дівчину винною в умисному вбивстві та засудив її до 15 років в'язниці. Під час засідання суду вона заявила, що у момент стрілянини перебувала у депресії, до якої довів її хлопець, а інструктора тиру поранила випадково.

Дорогою до СІЗО Моторіна вчинила спробу самогубства – вона порізала собі руки лезом від бритви.

Автор: Олег Булашев