Раніше Манасяна було звільнено, а рішення про його поновлення на роботі тепер оскаржується.

Поліцейського Віталія Манасяна, який навесні опинився в епіцентрі скандалу в київському ресторані "Гудвайн", поновили на роботі у Департаменті стратегічних розслідувань (ДСР) Національної поліції України. Про це на запит УНІАН відповіли у Нацполіції.

31 жовтня з’явилася інформація, що напередодні Манасян поновився на роботі у ДСР Нацполіції. На запит УНІАН щодо обставин цієї події у ДСР зазначили, що за результатами службового розслідування наказом Департаменту від 14 травня Манасяна було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення зі служби в поліції.

"Однак, на виконання рішення Київського окружного адміністративного суду від 21 жовтня… наказом ДСР від 29 жовтня… Манасяна В. А. поновлено на посаді старшого оперуповноваженого Департаменту", - зазначили в поліції.

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Водночас зауважується, що, не погоджуючись з цим рішенням, Департамент зараз намагається оскаржити це рішення суду в апеляційній інстанції.

Скандал з Манасяном

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня підприємець Максим Шкіль повідомив про інцидент в київському ресторані "Гудвайн". Він заздалегідь замовив столик у закладі, а коли прийшов туди, то виявилося, що його зайняв інший відвідувач.

"Незважаючи на те, що стояв резерв, ми підійшли і ввічливо пояснили, що стіл заброньовано. На що матом почули - вы две дуры, здесь сидеть буду я. Після чого відвідувач резерв відкинув і сів за стіл", - переказує Шкіль слова адміністраторів.

Потім почалися погрози і красномовний опис перспективи, що може трапитися з тими, хто посмів потривожити "важливу персону".

"Після того, як з даним "гостем" ресторану переговорили, він почав розповідати, що не встане і окреслив перспективу, що зі мною буде. Коли люди за сусіднім столом почали критично обговорювати поведінку цього відвідувача, дівчина, яка сиділа з ним, каже - вы даже не представляете, кто мы… Розмова закінчилась тим, що нам всім було змальовано наше майбутнє і пара з погрозами пішла", - розповів підприємець про те, що трапилося.

Шкіль з'ясував, що зухвалим відвідувачем ресторану був Віталій Манасян, який працює в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Працівник поліції, який їздить на Ауді RS6, снідає в "Гудвайні" та визначає перспективу нашого майбутнього, а для тих, хто не одразу поділяє його переконання, пояснює більш "літературною українською мовою з російським діалектом", - зазначив у соцмережі підприємець.

Згодом в телеграм-каналах з'явилася інформація, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за дві години дав наказ звільнити цього співробітника.

Директор Департаменту комунікації МВС Мар'яна Рева повідомила, що працівника ДСР Нацполіції Манасяна було звільнено 21 квітня за рішенням Національної поліції, оскільки це питання належить до компетенції саме Нацполіції, а не очільника МВС.

"Призначення і звільнення співробітників департаменту стратегічних розслідувань - це компетенція Національної поліції України. Звичайно, міністр бачив те повідомлення, яке поширюється в засобах масової інформації. Зранку було проведене службове розслідування і за цією інформацією звільнено даного працівника", - розповіла Рева.

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