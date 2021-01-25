У мерії міста заявили, що смерть чоловіка не пов'язана з пожежею, а з його віком та загальним станом.

У Харкові помер один із п’яти врятованих під час пожежі у будинку для людей похилого віку, що сталася 21 січня.

Як інформує Суспільне, про це повідомила заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Читайте такожВрятовані з пожежі у Харкові розповіли про умови утримання в будинку для літніх людей

«83-річний чоловік, який був прикутий до ліжка, помер у харківському хоспісі лікарні №17, куди його перевели після пожежі у пансіонаті «Золотий час», - йдеться у повідомленні.

За її словами, смерть чоловіка не пов'язана з пожежею, а з його віком та загальним станом.

«Смерть цієї людини ніяк не пов'язана з пожежею. Це дуже літня людина, яка з вересня місяця лежала у тому закладі, потім її перевели до нас», — сказала заступниця мера.

Інформацію про смерть пацієнта також підтвердив головний лікар медзакладу Дмитро Черепов.

Пожежа у Харкові: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому приміщенні, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.

За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Слідчі перевіряють чотири основні версії виникнення пожежі: внаслідок підпалу, внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті або з електроприладами, а також через замикання електромережі.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

Правоохоронці затримали і повідомили про підозру чотирьом особам, серед них - власник домоволодіння, який здав будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор.

23 січня усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська