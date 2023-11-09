Вогонь охопив складські приміщення.

Ввечері 9 листопада у Вінниці зайнялася масштабна пожежа. Вогонь охопив складські приміщення, розташовані на вулиці Гонти – там зберігався ламінат.

Як повідомили в ДСНС, площа пожежі близько 1 тисячі кв.м. Зараз вогонь приборкують рятувальники.

"Надзвичайники роблять усе можливе, аби полум’я не поширилося на поруч розташовані металеві ангари. Пожежа локалізована о 22:40", – інформує ДСНС.

До ліквідації пожежі залучено 43 представники особового складу та 12 одиниць спецтехніки. Про причини займання поки не повідомляється.

Пожежі в Україні: інші новини

В ніч на 1 листопада російські окупанти атакували Україну дронами. На Полтавщині було влучання у нафтопереробний завод, що знаходиться в Кременчуці. Там зайнялася пожежа.

30 вересня потужна пожежа зайнялася на Прикарпатті. У селі Стримба на Івано-Франківщині прорвало нафтопровід. Серед постраждалих були діти. Чотирьох осіб із опіками відправили на лікування до Німеччини.

11 жовтня стало відомо, що двоє постраждалих внаслідок пожежі у Стримбі, яких відправили до Німеччини, померли. Це чоловік 35 років й жінка 39 років.

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