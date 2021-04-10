Карети швидкої прибули на місце інциденту лише через 40 хвилин після початку пожежі.

У Києві рятувальники винесли з квартири, що палала, двох дітей без ознак життя і реанімували їх до приїзду швидкої.

Читайте такожУ Запоріжжі внаслідок пожежі загинули троє людей (фото)

Як повідомляє прес-служба ДСНС, інцидент трапився в Києві, на вулиці Марини Цвєтаєвої 10/87, що на Троєщині. Там на 14 поверсі житлового будинку сталася пожежа в квартирі на площі 15 кв. м.

Зазначається, що повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 9 квітня о 17:01, її було локалізовано о 17:20, а ліквідовано о 17:26. При цьому зазначається, що швидка прибула на місце лише о 17:40.

"У ході гасіння пожежі вогнеборці виявили в квартирі 2 дітей, хлопчиків 2 і 6 років, без ознак життя. Вогнеборці миттю винесли дітлахів на свіже повітря та приступили до надання невідкладної домедичної допомоги, проводячи реанімаційні заходи до прибуття швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце о 17:40. На щастя, саме завдяки наполегливості рятувальників та поліцейського, які "відкачували" малечу, діти отримали другий шанс на життя. Їх передали медикам та згодом госпіталізували", - розповіли в ДСНС.

Рятувальники також евакуювали мешканку сусідньої квартири, яку з ознаками отруєння продуктами горіння передали медикам. Від госпіталізації жінка відмовилась.

Як повідомляє "Вартові еспресо", спочатку вдалося повернути до життя дитину 6 років, а потім якій 2,5 роки. Обох госпіталізували до реанімації.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій