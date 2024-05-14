Працівник ТЦК побив дівчину милицями: одеська поліція зробила заяву

Правоохоронці стверджують, що перед конфліктом з військовими компанія молоді напала на таксиста.

Правоохоронці зробили заяву щодо конфлікту в Одесі, під час якого чоловік у військовій формі вдарив 19-річну дівчину милицею, а її друга насильно хотіли забрати до військкомату.

За даними регіонального главку Нацполіції, наразі за фактом побиття правоохоронці розслідують кримінальне провадження, розпочате спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони. Йдеться, що під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про неправомірні дії відносно 19-річної жительки Одеси з боку співробітників поліції й ТЦК та СП. Ця дівчина, яку звуть Антоніна Токмакова, також заявила, що побиття сталося після того, як компанія (вона та троє хлопців) прийшли до поліції, щоб поскаржитися на водія таксі, який "залив їх балоном". З її слів, до райвідділу прийшли співробітники ТЦК, які силоміць увели її друга.

Як стверджують у поліції, вони перевірили інформацію та встановили, що 12 травня ввечері на спецлінію "102" надійшло повідомлення саме від таксиста про те, що на вулиці Гаванній четверо громадян напали на нього та застосували газовий балончик дратівливої дії. На виклик чоловіка тоді виїхав екіпаж патрульної поліції. Компанію молодих людей, до якої входила дівчина та троє чоловіків, з місця події було запрошено до територіального підрозділу поліції.

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"Як з’ясувалося, молодики напали на таксиста за те, що той відмовив їм у поїздці, оскільки вони були з алкоголем та у стані алкогольного сп'яніння. У райвідділку дівчина поводилася агресивно, кидалась у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті, на вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагувала. Відносно неї були складені декілька протоколів за ст.ст. 173 та 185 КУпАП, а також протокол про адмінзатримання", - розповіли у поліції.

Крім того, відносно одного молодика також склали протокол за ч. 3 ст. 178 КУпАП. Після складання адміністративних матеріалів та взяття пояснень правопорушників було відпущено.

Вже наступного дня до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Грецькій вночі дівчину побили працівники ТЦК та СП. За інформацією від органів здоров’я, їй спричинено закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки.

"Сама потерпіла із заявою у правоохоронні органи не зверталася, на телефонні дзвінки дізнавача не відповідає і вдома не з’являється", - стверджують в управлінні.

Наразі в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 125 (завдання легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Інцидент з побиттям дівчини в Одесі

Як повідомляв УНІАН, інформація про резонансну подію з’явилася у соціальних мережах. Зокрема, в Інстаграм дівчина написала, що її звуть Антоніна Токмакова, їй 19 років та мешкає вона в Одесі. За її словами, подія сталася у Приморському районі у неділю, після того, як вона з друзями прибула до поліції, щоб написати заяву на таксиста, який їх "залив перцевим балоном". Вона стверджує, що водій розлютився через велику кількість адрес поїздки, які нібито "сам не помітив".

Токмакова стверджує, що під час написання заяви до районного відділу поліції з милицею в руках зайшов чоловік у військовій формі, представився співробітником ТЦК та був поруч із поліцейськими в момент оформлення заяви. Потім він пішов, а поліція, зі слів дівчини, не хотів компанію відпускати. Токмакова запевняє, що не робила нічого поганого, тільки "хотіла вийти з відділу".

Потім двох хлопців, яким по 19 років, відпустили, а старшого хотіли забрати двоє військових, які згодом прийшли разом з "чоловіком з милицею". Між військовими та дівчиною стався конфлікт – ймовірно, вона намагалася завадити відвезти хлопця до ТЦК чи намагалася поїхати разом з ним. Вона оприлюднила відео, на якому біжить за мікроавтобусом та знімає його, в цей час наближається невідомий та, зі словами "ти су*а", б’є її милицею. Токмакова також оприлюднила фото, на яких в неї синці на ногах та обличчі, кров тощо.

У Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що подія сталася під час комендантської години на вулиці Грецькій. За її фактом розпочато службову перевірку.

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