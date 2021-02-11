Підліток вже здійснював схожі злочини раніше.

В Одеській області поліція розшукала 16-річного зловмисника, який прибив кота цвяхами до хреста.

Читайте такожВ Одесі чоловік роками ґвалтував дружину і дочок (фото)Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, сьогодні встановлено особу зловмисника, який жорстоко вбив кота в Подільському районі Одеської області.

Це - 16-річний житель селища Гонората.

На даний час з підозрюваним проводяться невідкладні слідчі дії. Також опитуються свідки. В рамках розслідування буде призначено ряд експертиз.

За словами в.о. начальника Подільського районного управління поліції Олександра Ноздратенка, в минулому році цей підліток вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів.

«Після проведення експертиз вирішуватиметься питання про оголошення йому підозри», - заявив Ноздратенко.

Відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Що сталося

11 лютого, в поліцію надійшла інформація про те, що в одному з населених пунктів Куяльницької ОТГ Подільського району Одеської області посеред вулиці стоїть саморобний дерев'яний хрест, до якого цвяхами прибитий мертвий кіт.

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Автор: Лариса Козова