Від народних депутатів протестувальники вимагають прийняття законопроекту №3704, який полягає в доступному розмитненні автомобілів.

Під будівлею Верховної Ради в середу вранці, 4 листопада, зібралися власники авто на іноземній реєстрації.

Відео мітингу на своїй сторінці у Facebook розмістила «АвтоЄвроСила».

Перед головним входом до парламенту вони дістали димові шашки, вимагаючи прийняття законопроекту № 3704, який полягає в доступному розмитненні.

Як пише Telegram-канал Pavlovsky News, перед початком засідання учасники акції встигли сказати кілька "ласкавих" слів депутатам від "Європейської солідарності" Ніні Южаніній і Софії Федині.

Зокрема, один з мітингувальників закликав Южаніну, яка є колишньою головою Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, пересісти на "Таврію".

Нагадаємо, вчора на Грушевського в Києві стартувала акція протесту «евробляхерів». Демонстранти вишикувалися біля входів до Верховної Ради. Організатори заходу пояснюють у Facebook, що від народних депутатів вони вимагатимуть прийняття законопроекту №3704, який полягає у доступному розмитненні.

Санкції за несвоєчасне розмитнення автомобілів в Україні: що відомо

З 23 лютого в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України.

18 серпня в партії "Слуга народу" заявили про ініційовану президентом України Володимиром Зеленським відстрочку початку застосування штрафних санкцій за несвоєчасне розмитнення автомобілів на єврономерах.

Після цього Рада відстрочила на три місяці введення в дію норм про посилення адміністративної відповідальності за перевищення терміну перебування в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Митниці Державної фіскальної служби в період дії 50% знижки на акцизний податок при митному оформленні автомобілів з іноземною реєстрацією, з 25 листопада 2018 року по 22 лютого 2019 року включно, оформили за цими пільговими умовами понад 218 тисяч авто.

Всього за вказаний період до бюджету було сплачено 13,5 млрд грн митних платежів.

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Автор: Денис Прядко