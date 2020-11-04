Під будівлею Верховної Ради в середу вранці, 4 листопада, зібралися власники авто на іноземній реєстрації.
Відео мітингу на своїй сторінці у Facebook розмістила «АвтоЄвроСила».
Перед головним входом до парламенту вони дістали димові шашки, вимагаючи прийняття законопроекту № 3704, який полягає в доступному розмитненні.
Як пише Telegram-канал Pavlovsky News, перед початком засідання учасники акції встигли сказати кілька "ласкавих" слів депутатам від "Європейської солідарності" Ніні Южаніній і Софії Федині.
Зокрема, один з мітингувальників закликав Южаніну, яка є колишньою головою Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, пересісти на "Таврію".
Нагадаємо, вчора на Грушевського в Києві стартувала акція протесту «евробляхерів». Демонстранти вишикувалися біля входів до Верховної Ради. Організатори заходу пояснюють у Facebook, що від народних депутатів вони вимагатимуть прийняття законопроекту №3704, який полягає у доступному розмитненні.
Санкції за несвоєчасне розмитнення автомобілів в Україні: що відомо
- З 23 лютого в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України.
- 18 серпня в партії "Слуга народу" заявили про ініційовану президентом України Володимиром Зеленським відстрочку початку застосування штрафних санкцій за несвоєчасне розмитнення автомобілів на єврономерах.
- Після цього Рада відстрочила на три місяці введення в дію норм про посилення адміністративної відповідальності за перевищення терміну перебування в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
- Митниці Державної фіскальної служби в період дії 50% знижки на акцизний податок при митному оформленні автомобілів з іноземною реєстрацією, з 25 листопада 2018 року по 22 лютого 2019 року включно, оформили за цими пільговими умовами понад 218 тисяч авто.
- Всього за вказаний період до бюджету було сплачено 13,5 млрд грн митних платежів.
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