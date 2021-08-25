Шабанова стверджує, що її іномарку спеціально знищили.

У ніч на середу, 25 серпня, невідомі підпалили автомобіль депутата Одеської міської ради Ганни Шабанової, яка займається підприємницькою діяльністю.

Про це в соціальних мережах повідомила сама потерпіла, оприлюднивши також відповідне відео.

За її словами, машину Ravon підпалили близько 3.00.⠀

"Підпалили не просто, аби нерви попсувати, її саме знищували - підпалювали двигун і капот. Відновленню мій Ravon не підлягає. Безсумнівно, я пов'язую цей підпал зі своєю політичною діяльністю. 9 місяців тому я вже отримувала погрози собі, своєму здоров'ю і життю, а також здоров'ю моїх близьких. Після цього мені підпалили магазин – моє єдине джерело доходу", – заявила Шабанова.

Як уточнила депутат, зловмисники вимагають, щоб вона здала мандат депутата міськради, і пов'язує те, що трапилося, зі своїм протистоянням з главою "Партії Шарія", від якої балотувалася до міськради.

Читайте такожВ Одесі невідомі обматюкали Зеленського на банерах (фото)"Менш як тиждень тому разом зі своїми колегами я підписала відкритий лист до глави "Партії Шарія", до її ідеологічного лідера. Також я підписала колективне звернення депутатів до РНБО та Олексія Данілова (секретар РНБО - УНІАН). Моя думка – це (підпал – УНІАН) помста. Прояв безсилої люті", – стверджує депутат.

Через те, що автомобіль знищений, жінка позбавлена можливості працювати - робити закупівлі, перевозити товар.

Шабанова входить до групи депутатів, які виступили проти свого партійного лідера. У міськраді не виключають, що після їхнього листа до РНБО на Анатолія Шарія і його дружину Ольгу наклали персональні санкції.

Нагадаємо, на початку грудня 2020 року в Малиновському районі Одеси невідомі спалили магазин депутата Одеської міської ради Ганни Шабанової. Пожежа була ліквідована на загальній площі 20 кв. м.

Депутат тоді заявила, що за три дні до пожежі двоє невідомих в масках напали на її сусідку, яка зовні на неї схожа. Вони погрожували жінці, зокрема, тим, що знищать бізнес. Жінка пов'язує загрози та підпал з роботою в міськраді.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк