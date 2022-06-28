Генпрокурорка зазначила, що докази необхідно зібрати за стандартами міжнародного гуманітарного права.

Ракетний удар окупантів по торговому центру в Кременчуці можуть розглядати в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Злочин необхідно задокументувати за стандартами міжнародного гуманітарного права.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова в ефірі телемарафону.

"Приїхали (міжнародні – ред.) експерти, які вже працюють у нас. У них є досвід роботи з нашими слідчими, оперативниками. І те, про що я говорила правоохоронцям, – що нам потрібно відразу брати стандарт міжнародного гуманітарного права. Це складно, ми до цього не звикли, хоча у нас війна 8 років. Але цей стандарт потрібно брати і його вже тримати, тому що можливо ця справа буде розглядатися в Гаазі", - пояснила генпрокурор.

При цьому вона вказала, що необхідно відразу збирати докази так, щоб вони "були придатними в будь-якому суді". За її словами, будуть враховуватися два аспекти:

притягнення до відповідальності російських злочинців;

притягнення до відповідальності людей, які допустили недбалість.

"Якщо дійсно там були такі порушення, які змогли б превентивно зберегти життя і цього не сталося, звичайно, буде притягнення до відповідальності", - підсумувала Венедиктова.

Ракетний удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ М. Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

Рятувальники досі працюють на місці події. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

Пізніше з'ясувалося, що Торговий центр не закрився під час повітряної тривоги. Для розглядів в місто приїхала Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

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