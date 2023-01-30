При цьому міністр сподівається, що цей рік стане роком перемоги.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нібито не знав про скандальний контракт із завищеними цінами на продукти харчування для Збройних сил України. Втім, він запевнив, що цей інцидент не вплинув на стан військ.

Як заявив Резніков в інтерв'ю канадському каналу CBC, потрібен баланс між секретністю воєнного часу та переходом до більш прозорої системи та "європейських стандартів" антикорупційних практик до закінчення війни.

На питання, коли може закінчитися війна, міністр оборони сказав, що залишається оптимістом.

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"Я сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги. Ми б хотіли (перемоги - УНІАН) якомога швидше. Український народ хоче цього. Але ми побачимо", – сказав він.

Скандал з харчування для ЗСУ

21 січня українські ЗМІ опублікували дані про контракти Міністерства оборони щодо закупівель продуктів для ЗСУ. Як з'ясувалося, чиновники закупили продукти в рази дорожче від роздрібних цін в столичних супермаркетах.

Автори розслідування заявили, що в Міноборони ще не відповіли на їхній запит щодо цього.

Результатами журналістського розслідування вже зацікавилися у Верховній Раді та в Державній аудиторській службі.

Згодом стало відомо, що Верховна Рада викликала керівництво Міністерства оборони на засідання парламентського комітету з питань нацбезпеки у зв'язку зі скандалом навколо завищених цін при держзакупівлях.

В Міністерстві оборони України прокоментували скандал, заявивши про навмисні маніпуляції та поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період.

Потім і сам Резніков детально пояснив, що не так з контрактом та чому він "виплив" саме зараз. За його словами, сталася технічна помилка, яка призвела до "вкиду".

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