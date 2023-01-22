Відомство готує матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період.

В Міністерстві оборони України прокоментували скандал навколо закупівлі послуг харчування для військовослужбовців. Напередодні ЗМІ стверджували, що ціни у контракті несподівано виявилися вищими за роздрібні у київських супермаркетах у 2-3 рази.

Як повідомила прес-служба відомства, пріоритетом Міноборони була і залишається організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців, в тому числі – у зоні ведення бойових дій. Для цього у встановленому законом порядку здійснюється закупівля відповідних послуг.

"Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. Міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР", - зазначили в Міноборони.

Відео дня

Крім того, відомство готує матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період.

Також в Міноборони наголосили, що сповідують принцип нульової толерантності до корупції. "Щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводиться службова перевірка. Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно закону", - йдеться у повідомленні.

Більш детальну інформацію з цього приводу оприлюднять за підсумками засідання Комітету, орієнтовно – у понеділок.

Скандал з харчування для ЗСУ

Вчора, 21 січня, українські ЗМІ опублікували дані про контракти Міністерства оборони щодо закупівель продуктів для ЗСУ. Як з'ясувалося, чиновники закупили продукти в рази дорожче від роздрібних цін в столичних супермаркетах.

Автори розслідування заявили, що в Міноборони ще не відповіли на їхній запит щодо цього.

Результатами журналістського розслідування вже зацікавилися у Верховній Раді та в Державній аудиторській службі.

Згодом стало відомо, що Верховна Рада викликала керівництво Міністерства оборони на засідання парламентського комітету з питань нацбезпеки у зв'язку зі скандалом навколо завищених цін при держзакупівлях. Про це повідомила нардеп Мар'яна Безугла.

Вас також можуть зацікавити новини: