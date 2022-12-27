Представники російської корпорації з використанням підконтрольних українських підприємств налагодили схему з реалізації хімічної продукції на території України.

На Чернігівщині правоохоронці викрили схему з реалізації хімічної продукції на території України, яку налагодили представники російської корпорації з використанням підконтрольних українських підприємств.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Згідно з повідомленням, отримані кошти надходили в бюджет Росії для фінансування військової агресії.

За матеріалами Служби безпеки України слідчі Нацполіції спільно з СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора та оперативного супроводження працівників Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Нацполіції здійснюють досудове розслідування за фактом створення низки підприємств на території України, до яких причетні громадяни Росії.

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Повідомляється, що загалом до цього "пулу" входило 10 підприємств. "Вони отримували з території Росії моторні оливи, інші хімічні речовини. Тут, на території України, на базі своїх потужностей розфасовували та збували товар. Отримані від реалізації кошти направлялися на територію Росії. Бенефіціарний власник цих підприємств - як на території України, так і великої корпорації на території Росії – громадянин РФ", – повідомив начальник управління Головного слідчого управління Національної поліції України Юрій Деревяга.

Правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків за місцем розташування виробничих потужностей та проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено зразки продукції, документи, цифрові носії та накопичувачі, які підтверджують введення фінансово-господарської діяльності.

"Крім цього, в процесі слідства з’ясовано, що в період окупації на території цих підприємств дислокувалися російські військові та техніка. В рамках кримінального провадження здійснюється дослідження та встановлення цих обставин", – розповів поліцейський.

Наразі слідчі Національної поліції на підставі рішення суду наклали арешт на корпоративні права та основні активи головного підприємства та передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Робота на Росію

Влітку Служба безпеки України повідомляла, що у Києві комерційна структура, перерахувала до "бюджету" "ДНР" майже 8 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що екс-голову Служби безпеки України Олександра Якименка росіяни призначили гендиректором "державної служби безпеки Херсонської області". Він втік до РФ після Майдану.

Нагадаємо, що в Україні заочно судитимуть екс-заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича за організацію силового розгону студентів на Майдані у 2013 році.

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