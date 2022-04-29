Волонтери допомагали з організацією та забезпеченням евакуаційних коридорів на території Запорізької області.

У Запорізькій області російські загарбники викрали двох волонтерів з Великої Британії, прокуратура почала слідство.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у своєму Telegram-каналі.

"За даними слідства, 25 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ викрали двох волонтерів із Великої Британії, які були залучені в організацію та забезпечення евакуаційних коридорів на території Запорізької області. Наразі їх місцеперебування невідоме", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на Херсонщині російські окупанти викрали 35 із 49 керівників територіальних громад області.

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