Окупанти скерували безпілотник на будинок сімейного типу у Марганці на Дніпропетровщині, внаслідок чого троє дітей зазнали поранень. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
"Троє дітей отримали осколкові поранення внаслідок ворожого удару по Марганцю. Ворог скерував безпілотник на будинок сімейного типу, де мешкали 12 дітей. Поранення отримали двоє 14-річних хлопців та один 13-річний. Інші діти не постраждали", - зазначають у відомстві.
До приїзду "швидкої" поліцейські надали пораненим першу допомогу.
Наразі на місці влучання продовжують працювати усі необхідні служби.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що поранених підлітків госпіталізували.
"Стан середньої тяжкості", - уточнив він.
Посадовець додав, що в Марганці внаслідок удару дроном-камікадзе РФ пошкоджено приватні будинки.
Останні ворожі обстріли Дніпропетровщини
8 липня росіяни здійснили чергову масовану атаку з повітря на Дніпропетровську область, в результаті чого у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство, була понівечена СТО. Загинула людина, ще шість постраждали.
Також того дня ворог атакував Кривий Ріг. Загинули 10 людей, понад 30 постраждали.