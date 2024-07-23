У сімейному будинку виховуються 12 дітей.

Окупанти скерували безпілотник на будинок сімейного типу у Марганці на Дніпропетровщині, внаслідок чого троє дітей зазнали поранень. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

"Троє дітей отримали осколкові поранення внаслідок ворожого удару по Марганцю. Ворог скерував безпілотник на будинок сімейного типу, де мешкали 12 дітей. Поранення отримали двоє 14-річних хлопців та один 13-річний. Інші діти не постраждали", - зазначають у відомстві.

До приїзду "швидкої" поліцейські надали пораненим першу допомогу.

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Наразі на місці влучання продовжують працювати усі необхідні служби.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що поранених підлітків госпіталізували.

"Стан середньої тяжкості", - уточнив він.

Посадовець додав, що в Марганці внаслідок удару дроном-камікадзе РФ пошкоджено приватні будинки.

Останні ворожі обстріли Дніпропетровщини

8 липня росіяни здійснили чергову масовану атаку з повітря на Дніпропетровську область, в результаті чого у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство, була понівечена СТО. Загинула людина, ще шість постраждали.

Також того дня ворог атакував Кривий Ріг. Загинули 10 людей, понад 30 постраждали.

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