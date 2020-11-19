Попередньо встановлено, що у померлої було психічне захворювання.

У Запоріжжі жінка з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19 покінчила життя самогубством, вистрибнувши з вікна лікарні.

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Зазначається, що тіло жінки 1964 року народження з розбитою головою знайшли під вікнами установи.

Попередньо встановлено, що у жінки була підозра на COVID-19 та психічне захворювання. Вона чекала на прийом до лікаря на 4-му поверсі, проте в кабінет так і не зайшла.

Як заявили в поліції, до цього вона висловлювала наміри покінчити життя самогубством.

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Автор: УНІАН