Фігуранти розсилали листи з "вірусом" на електронні адреси компаній та підприємців.

Кіберполіція викрила групу зловмисників, які за допомогою "вірусу" викрали понад 5 мільйонів гривень.

Як повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України, фігуранти розсилали на електронні адреси компаній та підприємців листи зі шкідливим програмним забезпеченням.

Повідомлення маскували під архіви з документами, в яких були вимоги оплати певних послуг чи надання інформації державним органам. Вірусні програми надавали віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерів і директорів. Зловмисники створювали платіжні доручення від імені юридичних та фізичних осіб на підконтрольні рахунки. У подальшому гроші переводили в готівку.

За попередніми підрахунками, потерпілим нанесено понад 5 мільйонів гривень збитків.

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Правоохоронці провели 8 обшуків на території Києва та Київської області. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та "чорнові" записи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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Автор: Інна Андаліцька