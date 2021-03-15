Кіберполіція викрила групу зловмисників, які за допомогою "вірусу" викрали понад 5 мільйонів гривень.
Як повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України, фігуранти розсилали на електронні адреси компаній та підприємців листи зі шкідливим програмним забезпеченням.
Повідомлення маскували під архіви з документами, в яких були вимоги оплати певних послуг чи надання інформації державним органам. Вірусні програми надавали віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерів і директорів. Зловмисники створювали платіжні доручення від імені юридичних та фізичних осіб на підконтрольні рахунки. У подальшому гроші переводили в готівку.
За попередніми підрахунками, потерпілим нанесено понад 5 мільйонів гривень збитків.
Читайте такожОбережніше з банкоматами: банда обкрадала українців, створюючи "клони" банківських карт
Правоохоронці провели 8 обшуків на території Києва та Київської області. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та "чорнові" записи.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Зловмисникам може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Запоріжжі на викраденні грошей з банківських рахунків спіймали групу хакерів
- У Хмельницькій області продавець супермаркету копіював PIN-коди карт клієнтів і знімав гроші
- Хакер з Дніпра намагався продати базу персональних даних українців
- На Дніпропетровщині подружжя виготовляло та продавало фальшиві гривні
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram