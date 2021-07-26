18-річна жителька Сарн у Рівненській області отримала глибокий хімічний опік після відвідування жінки, яка надавала перукарські послуги.
Зараз дівчина в опіковому відділенні та потребує пересадки шкіри, йдеться в сюжеті ТСН.
За словами постраждалої, вона хотіла пофарбувати волосся і за порадою подруги звернулася до майстрині, яка працює вдома. Однак під час фарбування раптом сильно почало пекти шкіру на голові.
Перукарка ж запевнила, що це нормально.
Читайте такожУ Чернігові масажистку судитимуть за випадкове вбивство клієнтки"Я їй сказала, що пече голова. Вона каже: "При меліруванні це добре, бо мелірування любить тепло", - розповіла дівчина.
Клієнтка терпіла, а коли вже була не в змозі, фарбу змили. Наступного дня на тому місці почало випадати волосся та відкрилася рана. У лікарні сказали: це глибокий хімічний опік.
Дівчина написала заяву до поліції. Правоохоронці з'ясували, що жінка, яка займалася фарбуванням, навіть не мала перукарської освіти. Спілкуватися із журналістами вона відмовляється.
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