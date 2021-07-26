Зараз дівчина в опіковому відділенні. Через глибокий опік вона потребує пересадки шкіри.

18-річна жителька Сарн у Рівненській області отримала глибокий хімічний опік після відвідування жінки, яка надавала перукарські послуги.

Зараз дівчина в опіковому відділенні та потребує пересадки шкіри, йдеться в сюжеті ТСН.

За словами постраждалої, вона хотіла пофарбувати волосся і за порадою подруги звернулася до майстрині, яка працює вдома. Однак під час фарбування раптом сильно почало пекти шкіру на голові.

Перукарка ж запевнила, що це нормально.

Читайте такожУ Чернігові масажистку судитимуть за випадкове вбивство клієнтки"Я їй сказала, що пече голова. Вона каже: "При меліруванні це добре, бо мелірування любить тепло", - розповіла дівчина.

Клієнтка терпіла, а коли вже була не в змозі, фарбу змили. Наступного дня на тому місці почало випадати волосся та відкрилася рана. У лікарні сказали: це глибокий хімічний опік.

Дівчина написала заяву до поліції. Правоохоронці з'ясували, що жінка, яка займалася фарбуванням, навіть не мала перукарської освіти. Спілкуватися із журналістами вона відмовляється.

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Автор: Катерина Комолова