У місті Попасна в Луганській області працівники СБУ спільно з військовослужбовцями Нацгвардії виявили схрон зі зброєю та боєприпасами.
Читайте такожНа Київщині чоловік порізав ножем товариша (фото)Про це йдеться в повідомленні прес-служби угруповання Нацгвардії в Об'єднаних силах.
"13 лютого під час перевірки потенційно небезпечних будівель у місті Попасній працівники Служби безпеки спільно з кінологічною парою Національної гвардії перевіряли подвір’я одного з покинутих будинків. Біля воріт загородженої території силовики натрапили на так звану "розтяжку" з прикріпленою до неї ручною гранатою Ф-1. Гвардійський службовий пес, який того дня ніс службу в складі групи, своєчасно виявив прихований "сюрприз", - розповіли в НГУ.
Пізніше, під час огляду прилеглої до будівлі території, було виявлено схрон зі зброєю та боєприпасами.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, згодом прибули фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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