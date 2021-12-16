Небезпечного плазуна у ялинці замітили коти.

Сім'я британського біржового трейдера Роба Вайлда, який проживає в Південній Африці, вбрала різдвяну ялинку, а через кілька годин виявила між її гілками півтораметрову отруйну змію.

Про це пише CNN.

Новорічна ялинка стояла у будинку сім’ї кілька годин. Згодом господарі помітили нетипову поведінку двох домашніх котів. Вони не зводили очей з дерева.

Читайте такожВ Індії вчені випадково відкрили новий вид змій завдяки фото в InstagramЧоловік вирішив перевірити, що не так з ялинкою. Він розсунув прикраси та виявив там смертельно небезпечну змію бумсланг. Цей плазун вважається одним з найотруйніших в Африці. Отрута бумсланга викликає кровотечу та здатна вбити людину навіть у малих дозах.

Сім’я не на жарт налякалася та відразу викликала змієловів. Фахівець зміг зняти змію з ялинки за допомогою спеціальних щипців. Її довжина сягала півтораметри.

Нагадаємо, на Рівненщині мотоцикліст сильно пошкодував про зупинку у лісі. Чоловік ненадовго відійшов від свого "залізного коня", а коли повернувся - на нього чекала небезпечна "пасажирка". Змія сховалася у мотоциклі та ледь не вкусила власника транспорту.

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Автор: Марта Гичко