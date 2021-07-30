Бабуся підлітка намагалася його підгодовувати, а мати дитини перебуває на лікуванні в психоневрологічному диспансері.

Батько, який в Одесі морив голодом 16-річного хлопця, розповів, що так він його лікував від духовних проблем. Він не вважає себе винним та продовжує наполягати на тому, що дитину він "рятував від нечистого".

Про це він сказав у програмі "Говорить Україна".

В студії програми з'явилася і бабуся хлопчика. Вона розповіла, що підліток живе разом із нею, своїми батьками та дідусем. У хлопчика почалися проблеми зі здоров'ям одразу після народження. Потім він різко перестав розмовляти, коли вже був трошки старше. Через усі ці проблеми дитина пішла до спеціалізованої школи лише у 10 років.

Бабуся зізналася, що намагалась підгодовувати онука. Це вона робила потай від свого зятя.

Батько 16-річного підлітка стверджує, що він навпаки намагався допомогти сину. Для цього він навіть пішов з роботи, наразі родина живе за пенсію бабусі та дідуся. У сюжеті батько хлопчика показав морозильні камери, "забиті" фруктами та рибою. За словами чоловіка, він завжди годував свого сина, проте дотримувався певної дієти.

Читайте такожПеревіряв на міцність: поліція затримала хулігана, який розніс таблички на "скляному мосту"Так, батько звертався до монастиря. Там він сподівався знайти зцілення для хлопчика. Ченець нібито порадив батькові не давати дитині нічого, окрім пісної їжі. Чоловік сумлінно виконував ймовірну настанову та не годував хлопчика м'ясом та молочними продуктами. Але, як стверджує батько, він давав підлітку багато овочів, фруктів та рибу. Тільки дитина чомусь почала худнути.

"Худнути почав три місяців тому. Його вага була 46 кілограмів у червні, пізніше втратив ще 16 кілограмів. Я не звернувся до лікарів, тому що був переконаний, що зможу його нагодувати. Син розучився ковтати. Прийом їжі тривав 4-5 годин", - сказав батько хлопчика.

Чоловік також неодноразово акцентував на тому, що в його сина немає жодних проблем зі здоров'ям, а тільки духовні складнощі. Щодо синців на тілі дитини, батько розповів, що він проводив пляшкою з маслом по шкірі хлопця. Це був спеціальний ритуал.

"Мені отець Іона в монастирі сказав, що синові треба постити і не звертатися до лікарів, адже це проблема не фізична, а духовна", - переконував батько хлопчика.

Але у монастирі, куди звертався чоловік, все спростовують. Там переконують, що тривалий піст можна тримати лише чернецтву, а отець Іона, знаючи про серйозність ситуації, ніколи б не порекомендував не звертатись до медиків.

Читайте такожУ Маріуполі чоловік побив і живцем закопав кота - соцмережі (фото)"Я переконаний, якщо отець Іона знав про тяжкий стан хлопчика, то ніколи б не благословив уникати лікарів. Ми віримо у силу святої води та масла. Але кожен православний християнин має думати та бути адекватним, і ставитися до цього з розумом, і, якщо захворіємо, маємо звертатися до лікарів. Батько мав звернутися до лікаря, а те що він робить нічого не має спільного з церквою", - прокоментував ситуацію клірик Одеської єпархії УПЦ Микита Комов.

Медики розповіли, що хлопець вже почувається краще і вже скоро, якщо не буде ускладнень, він може почати набирати вагу.

Як повідомляв УНІАН, 16-річного хлопчика з анорексією, якого "лікували" церковною олією, рятують в Одесі. При зрості метр вісімдесят підліток важить тридцять кілограмів.

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Автор: Поліна Кузенко