У справі розбирається поліція.

Директор дитячого садка в Полтавській області не вірить, що виховательки могли заклеїти скотчем рот дитині.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Раніше мати 4-річної Ніколь заявила, що дівчинку "покарали" за непослух. Дитині нібито обмотали скотчем руки і ноги і заклеїли рот.

У садку вважають, що діти можуть вигадувати подібні історії. Також в ці звинувачення не вірять більшість мам інших вихованців групи.

Читайте такожУкраїнська сім'я привласнила зібрані 9 мільйонів гривень на дорогий укол для доньки-ЗМІЗа словами директриси, в цій групі працюють досвідчені виховательки, на яких раніше ніхто не скаржився. Вона каже, що не може їх звільнити без рішення суду.

"Якби у дитинки - ми моделюємо ситуацію - були б дійсно склеєні ручки або ротик, ми розуміємо, що це клейка стрічка, то після цього залишилися б якісь сліди. Навіть якби дорослій людині приклеїти до рота скотч і відклеїти - це буде травма, а ніжна шкіра дитини взагалі цього не витримає", - говорить вона.

Жінка розповіла, що почала службову перевірку після заяви матері Ніколь. Дівчинку перевели в іншу групу.

У поліції повідомляють, що у справі призначено низку експертиз. До розслідування залучать психологів, які опитають усіх дітей цієї групи.

"Зараз ми маємо слово дитини, про яке повідомила його мама, проти слова вихователів, які це заперечують", - розповіли в поліції.

Якщо вина виховательок буде доведена, то їм загрожує до трьох років ув'язнення. Тим часом жінки готують позов про захист честі і гідності.

Знущання з дитини в дитячому садку

Раніше голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький заявив, що в дитячому садку 4-річній дівчинці, щоб вона не плакала, вихователі скотчем замотали руки і ноги.

У поліції повідомили, що не отримували заяв про знущання з дитини в цьому садку. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Відомо, що про інцидент у Facebook першою написала сестра 4-річної дівчинки.

Автор: Людмила Жерновська