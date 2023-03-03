"Чорна скринька" була розшифрована у Франції – результати уже на руках у слідчих.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, на якому етапі наразі розслідування причин падіння у Броварах Київської області гвинтокрила, на борту якого було керівництво Міністерства внутрішніх справ. Кореспондент УНІАН передає слова Шмигаля із прес-конференції і зазначає, що вже дізналися, що було у "чорній скриньці".

"Продовжується розслідування. "Чорна скринька" була знайдена, була відправлена до Франції для відповідного розшифрування. Дані отримані, вони є у слідства. Слідство триває, я так само, як і ви хочу дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на ряд питань", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що наразі немає публічної інформації з цього приводу, яку міг би озвучити.

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"Я так само, як і ви чекаю результатів слідства. Думаю, що вони будуть десь найближчим часом. Там дійсно вже велика робота пророблена, тобто є дуже ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з "чорної скриньки", вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі і думаю, що найближчим часом отримаємо результат", - сказав очільник уряду.

Авіакатастрофа гелікоптера у Броварах з вищим керівництвом МВС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у місті Бровари Київської області на територію дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння було виявлено 14 загиблих, серед яких одна дитина. Спочатку було відомо про більшу кількість постраждалих, однак згодом офіційні структури виправили інформацію.

На борту гвинтокрила перебували перші особи Міністерства внутрішніх справ України, зокрема міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

21 січня відбувся похорон високопосадовців на Байковому кладовищі.

В СБУ повідомили, що розглядають відразу кілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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