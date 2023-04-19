Термін дії запобіжного заходу продовжено до 17 червня, зазначили у САП.

Колишньому голові комітету Верховної Ради України ще на два місяці продовжено дію запобіжного заходу в справі про заволодіння правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook. Зазначається, що сьогодні, 19 квітня, за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро України, погодженим прокурором САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України продовжив дію запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою голові комітету Верховної Ради VIII скликання, підозрюваному в протиправному заволодінні у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 млн грн.

Так, термін дії запобіжного заходу продовжено до 17 червня. Також своїм рішенням суд зменшив розмір застави, визначений підозрюваному, - з 40,260 млн до 32,208 млн грн.

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У САП зауважили, що, в разі внесення застави, на особу буде покладено ряд процесуальних обов'язків, зокрема носити електронний засіб контролю; не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Справа Скуратовського - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня у НАБУ повідомили, що восьми особам, серед яких народний депутат України VIII скликання, повідомлено про підозру в заволодінні правами вимоги за кредитами, що призвело до заподіяння понад 112 млн грн збитків приватному банку.

За даними слідства, у 2012 році майбутній народний обранець (на той час - депутат Київської обласної ради), будучи фактичним власником низки компаній, розпочав будівництво багатоквартирного житлового комплексу на околиці Києва. Для цього він взяв кредит у понад 200 млн грн під заставу збудованого в майбутньому ЖК і земельних ділянок, де він розташовувався, а також низки особистих порук, зокрема й самого депутата.

Згодом Національний банк України визнав неплатоспроможним банк, який видавав кредит. "Щоб не віддавати борг та отримати можливість продати збудовані квартири, наприкінці 2018 року - середини 2019 року нардеп організував схему", - зазначили в НАБУ.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про колишнього народного депутата Сергія Скуратовського.

4 січня у САП повідомили, що ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові комітету ВР у справі про заволодіння правом вимоги. Запобіжний захід було обрано з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави.

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