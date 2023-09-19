Чоловіку присудили 17 тисяч гривень штрафу.

Львів’янину, який у липні намагався викрасти прах радянського розвідника та агента НКВС Миколи Кузнєцова, присудили 17 тисяч гривень штрафу. Відповідне рішення ухвалив Личаківський районний суд Львова.

У вироку суду зазначається, що 23 липня ввечері на території меморіального комплексу "Пагорб Слави" обвинувачений за допомогою двох домкратів пошкодив надгробну плиту та намагався викрасти прах Кузнєцова. Чому він це вирішив зробити, у рішенні не вказується.

Львів'янин свою провину визнав повністю та попросив суд суворо його не карати.

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За наругу над могилою суд призначив чоловікові покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу. На вирок може бути подана апеляція.

Хто такий Микола Кузнєцов

Микола Кузнєцов – радянський диверсант-розвідник і агент НКВС. Він загинув під час Другої світової війни, а саме 8 березня 1944 року в селі Боратин Бродівського району Львівської області.

Кузнєцов відомий своєю підпільною діяльністю у Рівному, де під час війни вбив та вчинив кілька замахів на заступників керівника адміністрації Рейхкомісаріату Еріха Коха.

У 1960 році був перепохований на Пагорбі Слави у Львові.

Навколо могили розвідника виник скандал, коли восени 2021 року суд зобов'язав Львівську міськраду віддати прах його родичам у Росії, але мер Львова Андрій Садовий відмовився.

23 липня невідомі намагалися викрасти останки Кузнєцова. Спроба не увінчалася успіхом.

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