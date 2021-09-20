У поліції не виключають причетність до загибелі дітей їхніх батьків.

Стали відомі нові подробиці смерті дітей у Донецькій області, яких знайшли у скрині.

Як передає телеканал "Україна 24", діти жили в неблагополучній родині - батьки повернулися додому і не виявили їх удома. Поліцейські опитали сусідів, перевірили недобудови, водойми та лісосмуги й у підсумку знайшли їх у старій скрині мертвими.

За словами сусідів, діти були одні вдома часто - батьки зловживали алкоголем і не стежили за ними, сім'я була на обліку у соціальних служб.

"Їздять, припустимо, на поле, на картоплю. Ось вони там заробляють, діти одні вдома, безпритульні... Дітки самі там гуляли, закрилася скриня... Такі раніше були у бабусь і дідусів.. Там такий гачок, і вона закрилася, вони не могли звідти вибратися", - розповіла одна з сусідок.

Інший сусід додав, що сім'я в будинку живе недавно - він дістався їм у спадок.

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Батько має судимість за вбивство. У поліції не виключили причетність до смерті дітей батьків. Сусіди в таке не вірять, але зізнаються, що раніше бачили у старшої дочки синці.

Раніше в поліції поділилися, що 18 вересня 41-річна мешканка Нікольського повідомила, що пропали її 10-річна дочка і 7-річний син. Жінка стверджувала, що діти пропали після того, як вона і її чоловік пішли працювати. Малолітні залишилися одні вдома.

Правоохоронці почали шукати дітей. Брата і сестру знайшли мертвими вдома в старій скрині. Сім'я, в якій виховувалися діти, була на обліку соцслужб. Правоохоронці говорили з подружжям про те, що не варто зловживати спиртним, і потрібно виконувати батьківські обов'язки.

Попередньо правоохоронці кваліфікували злочин як умисне вбивство малолітньої дитини - п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За такий злочин загрожує довічне ув'язнення.

Автор: Юрій Годован