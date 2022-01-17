Медики поки не дають прогнозів щодо того, чи виживе постраждалий.

В Одесі медики борються за життя чоловіка, який вчинив акт самоспалення 14 січня біля будівлі райвідділу поліції в місті Подільськ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив завідувач відділення опіків і політравм МКЛ № 10 Олександр Ставратій.

Потерпілого доставили в Одесу з Подольська в суботу, 15 січня, санітарною авіацією.

За словами Ставратія, на даний час постраждалий перебуває в реанімації в дуже важкому стані. У пацієнта опіки тіла, рук і ніг, голови, обличчя, опіки дихальних шляхів.

Читайте такожНа Київщині 17-річна дівчина облила себе бензином та підпалилаНіяких прогнозів на предмет одужання чоловіка лікарі поки не роблять.

У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що потерпілий – житель села Борщі Куяльницької територіальної громади Подільського району Одеської області. Він себе підпалив нібито через те, що відносно нього відкрито кримінальне провадження, а підозри необґрунтовані. Чоловік намагався привернути увагу до своєї проблеми. У поліції цю інформацію поки не коментують.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня в місті Подільськ Одеської області 37-річний чоловік облився пальним та підпалив себе біля адміністративної будівлі територіального підрозділу поліції. Загасили полум'я і викликали "швидку" працівники охоронної фірми, які проїжджали повз це місце.

Вас також можуть зацікавити новини: