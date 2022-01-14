За словами очевидців, перед підпалом чоловік облив себе горючою рідиною.

У Подільську Одеської області 37-річний чоловік підпалив себе на одній з центральних вулиць біля будівлі поліції.

За словами очевидців, перед підпалом він облив себе горючою рідиною, пише "Думська". Неподалік були працівники охоронної фірми, вони й загасили чоловіка. Потім його госпіталізували.

Про причини такого вчинку поки не повідомляється. За інформацією ЗМІ, потерпілий міг діяти під наркотичними речовинами.

Як уточнили в Подільському районному управлінні поліції, інцидент стався сьогодні, 14 січня.

"Подія сталася біля адміністративної будівлі територіального підрозділу поліції. Загасили полум'я і викликали "швидку" працівники охоронної фірми, які проїжджали повз", - поінформували в поліції.

Зараз чоловік перебуває в лікарні, йому надають медичну допомогу. Особу потерпілого встановлено: це 37-річний житель Куяльницької територіальної громади.

Правову кваліфікацію події обіцяють надати після проведення перевірки та вивчення всіх обставин того, що сталося.

Момент події потрапив на відео.

Обережно! Ролик не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім

Як повідомляв УНІАН, раніше на Кіровоградщині облив себе бензином і підпалив 10-річний хлопчик.

А в Чернігові пенсіонер намагався підпалити себе через відключення газу.

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