Троє невідомих атакували відвідувачів закладу поруч із заправкою на вулиці Говорова.

У Херсоні невідомі відкрили стрілянину і побили бітами відвідувачів кафе.

Про це повідомляють "Вести UA".

Інцидент стався ще напередодні ввечері в закладі, розташованому поруч з АЗС "ОККО" на вулиці Говорова. В цей момент всередині також були діти.

У якийсь момент в кафе забігли зловмисники — один з них не менш як п'ять разів вистрілив в одну з компаній, а двоє інших почали лупцювати відвідувачів бітами та задувати газовим балончиком.

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Після нападу злочинці зникли, а у відвідувачів кафе нічого не зникло.

В результаті були госпіталізовані двоє чоловіків — один з раною стегна, а другий — з відкритою раною спини.

Раніше УНІАН повідомляв, що в одному з будинків у Генічеському районі Херсонської області виявили тіла двох чоловіків, яких зарубали сокирою.

Автор: Станислав Кожемякин