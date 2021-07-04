Обставини інциденту з'ясовує поліція, офіційний коментар поки не оприлюднений.

В одному з ресторанів Запоріжжя у ніч на 4 липня сталася стрілянина. Одна людина загинула.

Про це повідомляє "ZаБор", стверджується, що стрілянина сталася в ресторані «Аристократ» на проспекті Маяковського. Відео інциденту з'явилося в мережі.

За інформацією з соцмережі, в стрілянини загинула одна людина. На відео помітно, що на підлозі біля столиків лежить тіло людини.

Водночас сайт «Актуально» з посиланням на власні джерела повідомляє, що стрілянину відкрили по молодих людях. Один з хлопців загинув, другого госпіталізували в п'яту міську лікарню з безліччю вогнепальних поранень.

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Обставини нападу з'ясовує поліція. Офіційний коментар поки не опублікований.

Раніше повідомлялося, що у центрі Дніпра сталася стрілянина через демонтаж незаконно встановлених рекламних бігбордів. Вогонь відкрили на перехресті проспекту Пушкіна та вулиці Юрія Савченка увечері 2 липня.

В результаті стрілянини важко поранили працівника "Муніципальної варти" Дніпра, який забезпечував порядок на місці демонтажу.

Щоб затримати чоловіків, правоохоронці оголосили план "Перехоплення". Поліція зі стріляниною і гонитвою затримувала автомобіль "MAZDA". Під час зупинки транспорту з салону вибігли невідомі, кілька разів вистрілили і побігли в невідомому напрямку.

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Автор: Дмитро Захаров